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القيادي "أبو كويك": عملية الخليل ضربت صميم المنظومة الأمنية الصهيونية

الرسالة نت- الضفة المحتلة

أكد القيادي في حركة حماس الشيخ حسين أبو كويك أن عملية الخليل أثبتت أن المقاومة في تصاعد وأن الإرهاب الصهيوني لن يستطيع أن يخمد جذوة المقاومة.

وشدد على أنّ العمليات المستمرة والمتصاعدة في الخليل ونابلس وشمال الضفة وفي غيرها من المواقع من الأماكن تضرب في صميم المنظومة الأمنية الصهيونية.

وبين أن الاحتلال فشل فشلًا ذريعًا في وأد المقاومة التي تدافع عن الشعب الفلسطيني ومقدساتها وممتلكاته.

وأوضح أن جرائم الاحتلال الصهيوني المنظمة لن تثني شعبنا نحو مسيرة التحرير ولن تثبط عزيمته في مواصلة مسيرة النضال والمقاومة.

وقتل مستوطن وأصيب آخر بجراح خطرة اليوم الاثنين، في عملية إطلاق نار استهدفت مركبة للمستوطنين قرب "مستوطنة كريات أربع" الجاثمة على أراضي الخليل.

وتأتي العملية في الذكرى ال54 لحرق المسجد الأقصى المبارك، على يد أحد المستوطنين حيث أتت النيران على منبر صلاح الدين الأيوبي.

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https://alresalah.ps/p/288874

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الخليل المنظومة الأمنية عملية الخليل

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