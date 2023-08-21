بلدية الخليل تفتح مراكزها لإيواء العالقين جراء إجراءات الاحتلال

أعلنت بلدية الخليل، اليوم الإثنين، فتح جميع مراكزها المجتمعية لاستقبال المواطنين الذين علقوا في المحافظة وعلى الحواجز العسكرية التي نصبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بمحيط المدينة، جنوب الضفة الغربية.

وفرض جيش الاحتلال، منذ ساعات صباح اليوم، طوقًا عسكريًا على مدينة الخليل، ونصب حواجز عسكرية في محيطها، ومنع الدخول والخروج منها، بعد عملية إطلاق نار نفذها مقاومون فلسطينيون على المدخل الجنوبي للمدينة وقتل مستوطنة وإصابة آخر؛ قبل الانسحاب من المكان.

وقال رئيس بلدية الخليل، تيسير أبو سنينة، تعقيبًا على الحدث، إنه أعطى تعليماته لفتح جميع مراكز البلدية المجتمعية لاستقبال المواطنين العالقين على حواجز الاحتلال.

ونوه "أبو سنينة" في تصريح صحفي تلقته "الرسالة نت" إلى أن جيش الاحتلال قام بإعلاق جميع مداخل مدينة الخليل، عقب العملية الفدائية جنوبي المدينة، ما أدى لاحتجاز مئات المواطنين لمنازلهم والقرى والبلدات خارج الخليل.

وأكد: "نحن في بلدية الخليل نُرحب بجميع المواطنين العالقين على حواجز الاحتلال، ونؤكد جاهزيتنا الكاملة على استضافتهم في مراكز البلدية المجتمعية، لا سيما في إسعاد الطفولة والصالة الرياضية والمركز الكوري".

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وصباح اليوم، قُتلت مستوطنة وأُصيب آخر بجروحٍ خطيرة، في عملية إطلاق نار على سيارة مستوطنين، قرب المدخل الجنوبي لمدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، أعقبها حالة استنفار كبيرة في صفوف جيش الاحتلال بحثًا عن المنفذين.

وفي أعقاب العملية، أعلنت قوات الاحتلال، مدينة الخليل منطقة عسكرية مغلقة، وأغلقت مداخلها كافة والبلدات المحيطة ونصبت حواجز عسكرية، وفرضت طوقا أمنيا شاملا، وأرسلت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى منطقة العملية.