تحويل الأصول الإيرانية المجمدة إلى بنك سويسرا

أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم الاثنين، أن كوريا الجنوبية حوّلت الأصول الإيرانية المجمدة لديها إلى البنك المركزي السويسري، كخطوة أولى قبل تحويلها لإيران، ضمن الاتفاق الأمريكي الإيراني.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن إجراءات الإفراج عن الأمريكيين المحتجزين في إيران تستغرق نحو شهرين.

وأوضح "كنعاني" خلال مؤتمر صحفي، أن السلطات الإيرانية المعنية أعلنت عن إطار زمني محدد، وستستغرق هذه الإجراءات شهرين على الأكثر.

وفي وقت سابق من شهر أغسطس / آب الجاري، توصلت إيران والولايات المتحدة الأمريكية، إلى اتفاق يتم بموجبه إطلاق سراح 5 مواطنين أمريكيين محتجزين في إيران، مقابل الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية، تصل قيمتها 6 مليارات دولار.

وبحسب وسائل إعلام أجنبية، فإن الأصول الإيرانية تم تحويلها إلى البنك المركزي السويسري الأسبوع الماضي، من أجل تبديلها بعملات أخرى وتحويلها إلى إيران.

والجمعة الماضية، أعلنت طهران بدء الإفراج عن 10 مليارات دولار من أموالها المجمدة في كل من كوريا الجنوبية والعراق، ضمن الاتفاق مع واشنطن.

وقالت طهران، إن "واشنطن ستفرج عن بعض الإيرانيين من السجون الأمريكية".

وسمحت إيران لأربعة مواطنين أمريكيين بالانتقال من سجن إيفين بطهران إلى الإقامة الجبرية، فيما كان الأمريكي الخامس قيد الإقامة الجبرية.

وأكد متحدث باسم الخارجية الأمريكية على أن الأموال الإيرانية المجمدة لا يمكن استخدامها إلا في الأغراض الإنسانية من جانب إيران.

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في تصريحات سابقة، إن بلاده تعتزم استثمار مليارات في الإنتاج المحلي، في أعقاب الإفراج عن الأصول المجمدة، مضيفًا أن "الحكومة ستحاول استثمار كل هذه الأموال في تعزيز الإنتاج"، دون أن تتضح بعد المجالات التي تعتزم إيران تعزيز الإنتاج فيها.