الاحتلال يعتقل شاباً ويصيب آخر بمواجهات في الخليل

أصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي واعتقل آخر، مساء اليوم الإثنين، عقب مواجهات مندلعة في مدينة حلول شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن جيش الاحتلال أصاب شاباً (18 عاماً) بالرصاص المطاط في القدم، خلال دخول الجيش للمدينة، نُقِل على إثرها إلى المستشفى.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال المقتحمة اعتقلت شاباً بعد مداهمة منزله.

وأفادت مصادر إعلامية، باندلاع مواجهات بين الشبان وجيش الاحتلال، المقتحمين بكثافة مدينة حلحول شمال الخليل.

وأشار مراسلنا إلى أن جرافة لجيش الاحتلال، أغلقت مدخل فرش الهوا في المدينة، بالسواتر الترابية، بينما وصلت تعزيزات للجيش على مدخل قرية قلقس.

وتزامنت مواجهات الخليل، مع انسحاب جيش الاحتلال من بلدة بيتا جنوب نابلس، بعد مواجهات عنيفة أسفرت عن 52 إصابة منها 8 بالرصاص الحي.