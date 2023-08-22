تعليق دوام المدارس في الخليل الثلاثاء

أعلنت مديرية التربية والتعليم في مدينة الخليل جنوبي الضفة المحتلة، عن تعطيل دوام المدارس بالكامل في جميع صفوفها، يوم غد الثلاثاء؛ نظرا للأوضاع الأمنية السائدة بسبب إغلاق قوات الاحتلال مداخل المدينة ومداهمة عدة أحياء فيها.

وقالت المديرية في بيان إن تعليق الدوام يأتي حفاظا على سلامة الطلبة والمعلمين، على أن يتم تعويضه لاحقا.

وقُتلت مستوطنة إسرائيلية وأصيب آخر بجروح حرجة، يوم الاثنين، إثر إطلاق نار استهدف مركبتهما جنوبي محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، فيما انسحب المنفذون.

وفي أعقاب العملية فرضت قوات الاحتلال إغلاقا على جميع مداخل المدينة بحجة البحث عن منفذي العملية.