أجهزة السلطة تواصل استهداف الأسرى المحررين والمقاومين بالضفة

تواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية انتهاكاتها واعتقالاتها السياسية بحق الأسرى المحررين والمقاومين، على خلفية آرائهم وتوجهاتهم السياسية وعملهم المقاوم ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وطالت اعتقالات السلطة السياسية الطلبة الجامعيين والمعلمين، تزامناً مع بدء العام الدراسي، وسط تجاهلٍ تام لكافة المناشدات الحقوقية والعائلية للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.

واعتقلت مخابرات السلطة في جنين اليوم، الأسير المحرر مصطفى صبح من بلدة برقين، وذلك بعد استدعائه للمقابلة.

ومددت محكمة السلطة في نابلس اعتقال الأستاذ خلدون عصيدة لمدة 48 ساعة، علما بأنه معتقل لدى جهاز الوقائي منذ يوم الأحد الماضي.

وتواصل أجهزة السلطة اعتقال الطالبين في جامعة النجاح براء قصراوي المعتقل لليوم الـ5 على التوالي، ويمان دويكات المعتقل لليوم الـ3 على التوالي في سجون السلطة.

ويخوض المعتقل السياسي سليمان العمري إضراباً عن الطعام، رفضاً لاعتقاله من قبل أجهزة أمن السلطة في طوباس قبل 5 أيام، فيما تختطف السلطة الأسير المحرر عاصم بشكار لليوم الخامس على التوالي.

ولا تزال أجهزة السلطة في نابلس تعتقل الطالب بكلية الهندسة في جامعة خضوري معاذ حسن أبو ريدة، من بلدة قصرة لليوم الـ6 على التوالي، بينما تعتقل الأستاذ أحمد عبد الله حمادنة من عصيرة الشمالية لليوم الـ7 على التوالي.

وتختطف أجهزة السلطة في الخليل الشاب أحمد جرادات من بلدة سعير لليوم الـ41 على التوالي، فيما يخوض المطاردين للاحتلال مراد ملايشة ومحمد براهمة إضراباً عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم في سجون السلطة منذ 50 يوماً.