خاطر: إغلاقات الاحتلال للمدن سياسة فاشلة ولن تفلح في تفتيت الحاضنة الشعبية للمقاومة

أكدت الكاتبة السياسية لمى خاطر على أن إغلاق الاحتلال للمدن عقب العمليات البطولية سياسة عقيمة، ولم تنجح سابقا ولن تنجح الآن.

وقالت خاطر إن استمرار إغلاق الاحتلال لمدينة الخليل رغم إعلانه اعتقال المنفذين يعني أن الإغلاق والتضييق على الناس هدفه عقاب المجتمع في أي نطاق جغرافي تحدث فيه عملية.

وأضافت أن الاحتلال يريد أن يقول للناس إن ضريبة العمل المقاوم عالية، وستضرب استقراركم وتؤثر على حياتكم ورفاهيتكم المتوهمة، بهدف تفتيت الحاضنة الشعبية للفعل النضالي وتحريض عموم الجمهور عليه.

وأردفت: "إن من لم يكن له سهم في الفعل المشرف، لا أقل من أن يتحمل شيئاً من ضريبته ويضحي بجزء من راحته، ويمجد الفعل ويحتفي به، ويعلن لامبالاته بكل سياسات المحتل العقابية والانتقامية".

ويفرض الاحتلال لليوم الثاني طوقًا أمنيا وإجراءات مشددة على مدينة الخليل ومداخلها جنوب الضفة الغربية، ويُخضع بلداتها لاقتحامات ومداهمات واسعة وتفتيشات دقيقة.

وادعى جيش الاحتلال اليوم الاثنين اعتقال اثنين يُشتبه بتنفيذهما عملية إطلاق النار قرب "منطقة سدة الفحص" جنوب الخليل أمس الاثنين، وأدت لمقتل مستوطنة وإصابة آخر بجروحٍ خطيرة.

ويواصل الاحتلال إغلاق مداخل أغلب قرى وبلدات الخليل، ونشر حواجز عسكرية وإعاقة دخول وخروج المواطنين من مدينة الخليل والبلدات والقرى المجاورة.