نجم برشلونة يقترب من الرحيل نحو البريمرليج

اقترب أحد اللاعبين البارزين في صفوف برشلونة، من الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الصيف.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن الأسبوع الحالي سيكون حاسما في مستقبل أنسو فاتي مع برشلونة.

وأشارت إلى أن خورخي مينديز، وكيل فاتي، سيصل برشلونة هذا الأسبوع مع عرضين من الدوري الإنجليزي الممتاز (لم يتم الكشف عنهما) للاعب الشاب.

وأوضحت أن فاتي منفتح على الرحيل، لأنه يدرك أن دوره سيكون ثانويا مع برشلونة هذا الموسم، كما أنه يعرف أن إدارة البارسا لن تعيق رحيله عن النادي.

اقرأ أيضاً: برشلونة يتلقى صدمة جديدة بعد إيقاف تشافي ورافينيا

وسيلعب مينديز دورا كبيرا في رحيل فاتي، لأنه يريد إكمال انتقال الثنائي جواو كانسيلو وجواو فيليكس إلى البارسا، والنجاح في قيدهما برابطة الليجا.

ولن يتحقق هذا الأمر إلا إذا استغنى برشلونة عن أحد اللاعبين البارزين في خط الهجوم.

وكشفت "سبورت" أن برشلونة قرر التمسك باستمرار فيران توريس، لأن الأخير يجيد اللعب في مركز رأس الحربة.

ويدرك نادي برشلونة أن القيمة السوقية لفاتي ستتراجع إذا استمر كثيرا دون المشاركة في المباريات، لذا فإن خيار إعارته هذا الصيف غير مستبعد أيضا.