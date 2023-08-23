الباحث صبحة: عمليات المقاومة اتسعت جغرافيًا وتقاربت زمنيًا وأبدعت تخطيطًا وتنفيذًا

أكد الباحث والمختص في الشأن (الإسرائيلي) محمد صبحة أن عمليات المقاومة المتصاعدة والتي كان آخرها في نابلس والخليل تزامنتــا مع عدوان إسرائيلي في الضفة والقدس، من تدنيس للمقدسات واستيطان واعتداءات على الأهالي.

وبين أن ما ميّز العمليات الأخيرة هو التقارب الزمني بين كل عمليةٍ وأخرى، وتحديدًا العمليات القوية، كما أنّ التوسع الجغرافي للعمليات أدخل الضفة جميعها من شمالها إلى جنوبها في العمل المقاوم.

وأشاد بقدرة المنفذين على الانسحاب من مكان العمــلية، وجرأتهم في التنفيذ والوصول إلى نقطة الصفر كما حصل في حوارة والخليل.

و أشار إلى قدرة المنفذين على استخدام السّلاح النار بكل بسالةٍ واقتدارٍ، حيث استطاعوا أن يصيبوا أهدافهم بدقةٍ.

وأسفرت عمليات المقاومة المتصاعدة ضد جنود الاحتلال والمستوطنين، عن مقتل 36 إسرائيلياً منذ مطلع عام 2023، وحتى تاريخ 21 آب/ أغسطس الجاري.

وكانت آخر تلك العمليات، مقتل مستوطن وإصابة آخر بجراح خطرة أول أمس الاثنين، في عملية إطلاق نار استهدفت مركبة للمستوطنين في الخليل نفذها مقاومو حركة حماس، لتأتي خلال أقل من 48 ساعة على عملية حوارة البطولية جنوب نابلس