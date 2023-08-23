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^200 مثال: غزة العزة

والاحتلال إلى زوال

شاهد|| منفذ عملية الخليل الأسير محمد الشنتير: سلكنا طريق العزة والكرامة

الرسالة نت - الضفة المحتلة

الله أكبر والنصرُ للإسلام” هكذا صدحت حنجرة منفذ عملية الخليل الأسير محمد الشنتير في فناء البيت قبيل اعتقــاله، قليلٌ من الألم وكثيرٌ من الفخرِ والاعتزازِ.

وبصوتٍ عالٍ نادى أهل بيته بألا يبكوُا على فراقه، فلقد سلك طريق العزة والكرامة ودروب الجهادِ والثأر ضد من قتّلوا الأطفال والنساء والشيوخ ودنسوا المقدسات وهدموا البيوت وهجّروا الأهالي.

وبعزيمة كجبالِ الخليلِ وجّه رسالة من نار إلى قواتِ الاحتلال الذين ينتظرونه في خارج المنزل لاعتقاله “من جاؤوا ليعتقلوني والله سيندحرون عن هذه الأرض المباركة لأننا أصحاب حق وهم أصحاب باطل”.

وتابع الأسد الهصور “ما بني على حق سينتصر وما بني على باطل سيتهزم ويولون الدبر” ومودعًا أهله مؤكدًا على عدم البكاء “أراكم على خيرٍ”.

والأسير المحرر محمد الشنتير، هو أحد منفذي عملية الخليل البطولية في الخليل قبل أيامٍ قلائل، وأدت لمقتل مستوطنة وإصابة آخر بجراحٍ خطرة، حيث ينتمي منفذوها إلى حركة المقاومة الإسلامية حماس.

 

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عملية الخليل محمد الشنتير طريق العزة والكرامة

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