الاحتلال يفرج عن القيادي يوسف اللحام من بيت لحم بعد عامين من الاعتقال الإداري

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن القيادي في حركة حماس يوسف اللحام من بيت لحم، بعد عامين من الاعتقال الإداري.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت القيادي “اللحام” في 13 سبتمبر عام 2021م، من منزله في مخيم الدهيشة ببيت لحم.

وخلال فترة سجنه لمدة عامين، توفي شقيقه “عبد الفتاح”، وحرمته قوات الاحتلال من وداعه والمشاركة في تشييعه.

والشيخ “يوسف اللحام” كان إمام مسجد مخيم الدهيشة الكبير لعدة سنوات، وهو أحد نشطاء العمل الاجتماعي والتطوعي.

واعتقل عدة مرات لدى الاحتلال، وأفرج عنه قبل عدة شهور، وأمضى ما مجموعه 15 عاماً في سجون الاحتلال، معظمها في الاعتقال الإداري بحجة أنه يمثل خطراً على أمن المنطقة التي يعيش فيها، كونه أحد قياديي حركة حماس.