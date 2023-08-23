الكتلة الإسلامية في جامعة القدس تستنكر إبعاد الاحتلال طالبتين عن أبو ديس

استنكرت الكتلة الإسلامية في جامعة القدس، إبعاد الاحتلال للطالبتين براءة حاتم فقها وبتول إياد دار عاصي عن منطقة أبو ديس شرق القدس المحتلة، وهو ما يعني حرمانهما من الوصول إلى الجامعة ومواصلة دراستهما.

وطالبت الكتلة في بيان لها اليوم الأربعاء، المؤسسات الحقوقية، ومؤسسات الحق في التعليم بالتدخل العاجل لرفض القرار وإدانة الاحتلال وسياساته العقابية بحق الطلبة.

واعتبرت الكتلة أن حرمان الطلبة من حقهم في التعليم جريمة إنسانية، تستوجب إدانة الاحتلال عليها.

وفي رسالة للاحتلال، شددت الكتلة الإسلامية على أن طلاب وطالبات جامعة القدس ماضون على نهجهم في طريق الحق والدفاع عن مقدساتنا مهما بلغت الأثمان، ولن تثنيهم قرارات الإبعاد عن مواصلة المسير نحو الحرية القريبة لشعبنا ومقدساتنا وأسرانا.

وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت قراراً بإبعاد كلًا من الطالبة في كلية الطب براءة حاتم فقها من طولكرم، والطالبة في كلية التصوير الطبي بتول إياد دار عاصي من رام الله عن منطقة أبو ديس شرق القدس المحتلة، وحرمتهما من الوصول إلى الجامعة لمواصلة دراستهما.