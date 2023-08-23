خدمة لمصالحهم.. متنفذون بوزارة المواصلات يلحقون خسائر بمستوردي مركبات 6+1

اتهم تجار السيارات في الضفة مسؤولين في وزارة النقل والمواصلات بإصدار تعليمات شفهية إلى مراكز فحص المركبات تمنعهم من ترخيص هذه المركبات من فئة 6+1/ مما سيعرضهم لخسائر مالية فادحة.

ويدور الحديث هُنا عن أشهر وأكثر أنواع المركبات شيوعاً في السوق الفلسطيني منها مثل: كيا سورينتو وهونداي سانتافيه وكادي وسكودا كودياك، وهي مركبات يتم استيرادها في الأصل بسعة (4 ركاب+1) ويتم إضافة مقعدين لها إما محلياً أو في الخارج، ويجري ترخيصها بعد ذلك بسعة (6 ركاب+1).

ويقول مستوردو السيارات إن القرار سيلحق بالتجار خسائر مادية تصل مجموع قيمتها 150 مليون شيقل، وهددوا بالتوجّه إلى محكمة العدل العليا لمخاصمة الوزارة إزاء القرار، وطالبوا التجّار بالاحتجاج والاعتصام والتوقّف عن دفع رسوم الجمارك.

ويعتقد تجّار المركبات المستوردة أن قرار الوزارة بمنع ترخيص مقاعد إضافيّة لبعض طرز السيارات، يُحرّكه وكلاء السيارات الجديدة (صفر كيلو) لكون هذا الإجراء سيدفع الزبائن للشراء من الوكلاء المباشرين، وسينعكس سلبًا على أصحاب معارض المركبات المستوردة.

ويذكرون أن الوزارة ستعزز استفادتها من الإقبال على الشراء من معارض "صفر كيلو" لأن الضريبة التي ستدخل الخزينة أعلى من تلك التي تُفرض على المركبات المستعملة المستوردة.