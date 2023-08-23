تطبيق نبض تطبيق نبض

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

وقتل فيها 10 أشخاص

روسيا: بريغوجين كان على قائمة ركاب الطائرة الخاصة التي تحطمت

الرسالة نت- وكالات

لقي يفغيني بريغوجين مصرعه في تحطم الطائرة الخاصة التي كانت تقله من موسكو إلى سان بطرسبورغ بحسب ما أعلنته هيئة الطيران المدني الروسية، وقتل معه 9 أشخاص آخرين.

تحطمت طائرة رجال الأعمال الخاصة من طراز "إمبراير" في مقاطعة تفير، وقُتل جميع من كان على متنها، وذكر بيان المكتب الصحفي لهيئئة الطيران المدني الروسية أن يفغيني بريغوجين كان على متن الطائرة التي تحطمت.

وقال البيان: "كانت الطائرة من طراز (إمبراير) في رحلة لها من مطار شيريميتيفو بموسكو إلى مدينة سان بطرسبورغ. وكان على متنها 3 طيارين و7 ركاب. وجميعهم لقوا حتفهم".

 

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/289025

كلمات مفتاحية

الطيران الروسي بريغوجين

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من دولي

تم نسخ الرابط بنجاح.