كتلة الصحفي تثمن قرار إعفاء الإذاعات في غزة من رسوم الترخيص

تثمن كتلة الصحفي الفلسطيني قرار لجنة متابعة العمل الحكومة بإعفاء الإذاعات المحلية من كامل قيمة الرسوم السنوية من المديونيات المستحقة حتى 31/12/2023.

وتمديد إعفاء الشركات الحاصلة على رخص البث الفضائي (SNG) من الرسوم المستحقة والمتراكمة عليهم بنسبة 75% لمدة عام، وخاصة أنه يأتي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي عاشتها وتعيشها المؤسسات الإعلامية في السنوات الأخيرة بفعل الحروب والحصار وجائحة كورونا.

وتؤكد كتلة الصحفي أن قرار وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الإعلام "المكتب الاعلامي الحكومي" يدفع الإذاعات نحو مواصلة العمل بقوة من أجل نقل معاناة شعبهم وتمكين الجبهة الداخلية بكل مهنية واقتدار.

وأمام هذا الموقف الايجابي تثمن كتلة الصحفي دور لجنة متابعة العمل الحكومي وسعيها لتوفير كل وسائل الدعم والمساندة للإذاعات المحلية والمؤسسات الإعلامية.

كما وتشيد بالجهود الإعلامية المستمرة لهذه المؤسسات التي تواصل الليل بالنهار من أجل شعبها وحريته واستقلاله، رغم عظم التضحيات التي قدمتها وما زالت.

وتدعو الكتلة الاتحادات الدولية الإعلامية واتحاد الصحفيين العرب للوقوف بجانب الإذاعات المحلية الفلسطينية والعمل على إسنادها في معركتها الإعلامية المتواصلة ضد المحتل.