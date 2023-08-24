الأخبار
مع فلسطين
القدس
سياسي
محلي
إسرائيليات
دولي
مقالات
تقارير
قصص صحفية
حوار
تقارير
تحقيقات
الاقتصاد
رياضة
رياضة
الرسالة سبورت
ميديا
مكتبة الفيديو
انفوجرافيك
بودكاست
كاريكاتير
منوعات
صحة وأسرة
ثقافة
تكنولوجيا
منوعات
الأخبار
مع فلسطين
القدس
سياسي
محلي
إسرائيليات
دولي
مقالات
تقارير
قصص صحفية
حوار
تقارير
تحقيقات
الاقتصاد
رياضة
رياضة
الرسالة سبورت
ميديا
مكتبة الفيديو
انفوجرافيك
بودكاست
كاريكاتير
منوعات
صحة وأسرة
ثقافة
تكنولوجيا
منوعات
ادخل كلمات البحث ...
^200 مثال: غزة العزة
ابدأ البحث
الرئيسية
انفوجرافيك
انفوجرافيك:
7 عمليات سطو منذ بداية العام على البنوك في الضفة
24 اغسطس 2023 . الساعة: 08:53 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/289038
متعلقات
Class room تجربة جديدة لا تخلو من "النهفات"
سطو مسلح على فرع أحد البنوك في الخليل
أخبار رئيسية
حملة اعتقالات واسعة بالضفة تخللتها اشتباكات ومواجهات
شاهد|| تسهيلات وخدمات لموظفي غزة قريبًا
إرجاع العلاج أداة احتجاجية لإيقاف الاعتقال الاداري
محللون: (الكبينت) لن يدخل عملية واسعة وقراراته المبهمة متعمدة
شخصيات مقدسية للرسالة: الخطة الخمسية الفاصلة لحسم مصير أسرلة القدس
شاهد|| منفذ عملية الخليل الأسير محمد الشنتير: سلكنا طريق العزة والكرامة
المزيد من انفوجرافيك
انفوجرافيك:
سيناريوهات المواجهة بعد تهديدات الاحتلال
انفوجرافيك:
الخطة الخمسية الإسرائيلية لتهويد القدس
انفوجرافيك:
كيف تسعى إسرائيل لتهويد المسجد الأقصى ؟
تم نسخ الرابط بنجاح.
عاجل