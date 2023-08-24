رابط فحص التصاريح بالألوان لشهر 9 سبتمبر 2023.. فحص تصاريح العمل في إسرائيل

رابط فحص التصاريح بالألوان ... الشؤون المدنية فحص تصاريح العمل شهر 9 سبتمبر 2023 ، يتساءل الكثير من العمال حول طريقة فحص تصاريح العمل في الداخل المحتل، نظرًا لأنها تساهم بشكل كبير في تخفيض العبء الاقتصادي لهم، وتوفير حياة كريمة تُعينهم على الحياة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها.



تصاريح العمل في الداخل المحتل بالألوان لشهر 9 سبتمبر 2023

حددت وزارة العمل في غزة دور الترشيح لتصاريح العمال، عبر خمس مجموعات ملونة يعرف من خلالها العامل في أي مجموعة متوقع أن يكون دوره، وتسعى الوزارة بشكل دائم على تحديث دور الترشيح للمسجلين للعمل في الداخل، ويتم الفحص من خلال نظام التسجيل الموحد لكل مواطن، وهي كالتالي:

اللون الأخضر: يدل على أن المرشح سيتم توفير اسمه في الدفعة

اللون الأصفر: سيتم ترشيح الاسم في الدفعة الثانية

اللون البرتقالي: الاسم يحتاج بعض الوقت، متوسط

اللون الأحمر: الاسم يحتاج الكثير من الوقت، بعيد

اللون الأسود: الاسم مرفوض بسبب موانع الترشيح

وزارة العمل غزة التحديث الجديد لألوان تصاريح العمل





طريقة الاستعلام عن تصاريح العمل 2023

نقدم لكم خطوات الاستعلام عن تصاريح العمل وهي كالتالي:

القيام بالدخول إلى موقع وزارة العمل من هنا.

الدخول إلى خانة فحص التصاريح الجديدة.

كتابة اسم المستخدم ويكون عبارة عن رقم الهوية.

سيصلك رسالة نصية تحمل كلمة المرور اكتبها.

اكشف عن لون التصريح الخاص بك لتعلم دورك في الترشيح للعمل حسب لون التصريح.

أو يمكن قيام العامل بزيارة فرع الوزارة في منطقة إقامته، وتقديم المستندات المطلوبه للفرع الخاص بمنطقته وهذه المستندات هي كالتالي.

بطاقة الرقم القومي أو بطاقة الهوية الفلسطينية.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية.

السيرة الذاتية.

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