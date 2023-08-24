وزارة العمل غزة ... رابط فحص التصاريح بالألوان 2023، يتساءل الكثير من العمال حول طريقة فحص تصاريح العمل في الداخل المحتل، نظرًا لأنها تساهم بشكل كبير في تخفيف العبء الاقتصادي لهم، وتوفير حياة كريمة تعينهم على الحياة الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها.

اَخر تطورات تصاريح العمل غزة

قال وكيل وزارة العمل إيهاب الغصين، إن الوزارة تعمل على تجويد معاير الترشيح بخصوص ملف تصاريح العمل في الداخل المحتل، بشكل الذي يضمن تحقيق العدالة بين 140 ألف شخص مسجل في كشوفات الوزارة.

وتابع الغصين في تصريحات عبر صفحة وزارة العمل في فيسبوك: "ملف العمل بالتصاريح يسير بشكل بطيء حيث حصل نحو 11 ألف من المسجلين على تصاريح عمل".





حددت وزارة العمل في غزة دور الترشيح لتصاريح العمال، عبر خمس مجموعات ملونة يعرف من خلالها العامل في أي مجموعة متوقع أن يكون دوره، وتسعى الوزارة بشكل دائم على تحديث دور الترشيح للمسجلين للعمل في الداخل، ويتم الفحص من خلال نظام التسجيل الموحد لكل مواطن، وهي كالتالي:

اللون الأخضر : يدل على أن المرشح سيتم توفير اسمه في الدفعة

اللون الأصفر : سيتم ترشيح الاسم في الدفعة الثانية

اللون البرتقالي : الاسم يحتاج بعض الوقت، متوسط

اللون الأحمر : الاسم يحتاج الكثير من الوقت، بعيد

اللون الأسود: الاسم مرفوض بسبب موانع الترشيح

كيفية فحص تصاريح العمل 2023

نقدم لكم خطوات الاستعلام عن تصاريح العمل وهي كالتالي:

القيام بالدخول إلى موقع وزارة العمل من هنا.

الدخول إلى خانة فحص التصاريح الجديدة.

كتابة اسم المستخدم ويكون عبارة عن رقم الهوية.

سيصلك رسالة نصية تحمل كلمة المرور اكتبها.

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