القسام يزف مجاهداً استشهد إثر انفجار عرضي

زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى العلا أحد فرسانها الميامين من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، والذي استشهد إثر انفجار عرضي.

ونعت كتائب القسام في بيانها العسكري المجاهد القسامي أشرف عبد الكريم حسين (35 عاماً) من مسجد "الرباط" في دير البلح وسط قطاع غزة، والذي ارتقى اليوم الخميس 08 صفر 1445 هـ الموافق 24/08/2023م إثر انفجار عرضي

وقالت الكتائب في بيانها: "ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً".