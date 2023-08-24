عقدت مؤسسة "العمل من أجل فلسطين'' Act For Palestine ندوة حوارية عبر مساحة تويتر يوم الاثنين 21 أغسطس 2023، بعنوان ""التضامن الدولي مع فلسطين، إيرلندا نموذجًا" والتي استضافت خلالها النائب الإيرلندي وعضو حزب الشين فين السيد مارد وارد، وشارك في الندوة عددٌ من النشطاء والإعلاميين.

التضامن الإيرلندي مع فلسطين

وافتتح النائب الإيرلندي اللقاء بالتعبير عن تضامن الشعب الإيرلندي مع الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن الشعب الأيرلندي لديه فهم حقيقي لما يعنيه التعرض للاحتلال من قبل قوة أجنبية، ومن السهل أن نرى سبب تضامننا القوي مع الشعب الفلسطيني"

وحول التضامن مع الفلسطينيين أكد النائب وارد أن أبرز أنواع صور التضامن كان التضامن الكبير بين السجناء السياسيين في الشمال والسجناء السياسيين في فلسطين، وأن هناك جداريات في كل من أيرلندا وفلسطين تمثل هذا التضامن في أوروبا"

وأضاف أن التضامن الإيرلندي مع فلسطين ما زال قويًا حتى يومنا هذا، ومن صور هذا التضامن أيضًا أن المجالس المحلية ترفع الأعلام الفلسطينية في كل مكان، قائلًا إنه و "على سبيل المثال، عندما كنت مستشارًا في جنوب دبلن، كان لدى المجلس التابع لي علم فلسطين يرفرف خارج مكاتبه، وقد رأينا اتحادات الطلاب التي أصدرت اقتراحات للاعتراف بدولة فلسطين"

وحول التضامن الإيرلندي مع القضايا اليومية للشعب الفلسطيني أكد النائب وارد أن المتابعة لا تتوقف وأوضح أنه قد تجري مظاهرات عديدة في المدن والقرى الإيرلندية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك تلك المتعلقة بعمليات القتل الإسرائيلية الأخيرة في جنين، مؤكدًا أن الشعب الأيرلندي يدرك تمامًا الفظائع التي ترتكبها إسرائيل.

الحكومة الإيرلندية

وحول التضامن الرسمي الإيرلندي أوضح النائب وارد أن الحكومة أظهرت دعمًا صريحًا لفلسطين، ولكن لا تزال هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات جوهرية، على سبيل المثال، كان هناك ضغط على الحكومة الأيرلندية لإصدار مشروع قانون الأراضي المحتلة، الذي يهدف إلى الحد من التجارة مع الشركات العاملة في الأراضي المحتلة". "وهذا العام، قدم حزب الشين فين مشروع قانون سحب الاستثمارات من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. وقد تم إعداد هذا القانون لحث صندوق الاستثمار الاستراتيجي الأيرلندي على التخلص من ممتلكاته في الشركات العاملة حاليًا داخل المستوطنات الإسرائيلية القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

مؤكدًا أيضًا أن توجيه صندوق الاستثمار الاستراتيجي الأيرلندي بسحب استثماراته من الشركات التي تدير المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في فلسطين يعد خطوة مهمة نحو مواجهة انتهاك إسرائيل المستمر للقانون الدولي من خلال الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية عبر برنامجها لبناء المستوطنات غير القانونية.

الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني

وحول المستوطنات (الإسرائيلية) غير الشرعية قال النائب وارد "إن المستوطنات إلى جانب صيانتها وتوسيعها، تتعارض مع القانون الدولي وتصل إلى حد جرائم الحرب. وقد أدت هذه المستوطنات إلى العديد من انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، بما في ذلك عمليات الهدم غير القانوني للمنازل والبنية التحتية، وتدمير الأراضي الزراعية، والتهجير القسري، والقتل غير القانوني.، وأكثر."

وأكد "إن مؤسسات الأعمال الأوروبية والدولية التي تعمل مع المستوطنات (الإسرائيلية) أو تقدم خدمات لها تلعب دورًا محوريًا في تمكين استدامة هذه المستوطنات وتوسيعها، قائلًا أن "الشركات المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في مشاريع المستوطنات (الإسرائيلية) تتعرض لخطر كبير بالتورط في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي."

جدير بالذكر أن هذه الندوة تأتي ضمن فعاليات مؤسسة العمل من أجل فلسطين المتواصلة لتحشيد التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني وربط نضال الشعب الفلسطيني بنضالات الشعوب الأخرى وتسليط الضوء على الإرهاب الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني.