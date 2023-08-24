صبري: خطة الاحتلال الخمسية بالقدس تهدف للسيطرة الكاملة على المدينة

أكد خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري، على أن إقرار حكومة الاحتلال ما يسمى بـ "الخطة الخمسية" للقدس يهدف إلى تهويد المدينة والسيطرة عليها بشكل كامل وأسرلة التعليم والمنهاج.



وقال صبري إن الاحتلال يسعى إلى بسط سيطرته المطلقة على المدينة، نافيًا مزاعم الاحتلال التي تتحدث عن تطوير شرقي المدينة.



وأضاف أن من يتجول في غربي مدينة القدس ثم ينتقل الى شرقها يلاحظ الفرق الكبير والواضح في الخدمات، مشيرًا إلى أن أهالي القدس محرومون من بناء الشقق السكنية ويضع الاحتلال عقبات وتكاليف ضخمة لإعاقتهم عن ذلك.



واعتبر أن المدينة باتت تتآكل من حيث الحجم والمساحة بسبب عقبات الاحتلال والتكاليف الباهظة التي يتم فرضها لا يستطيع أي مواطن مقدسي بناء منزله له، لافتا إلى ابتلاع المستوطنات أراضيها ومحاصرتها، عدا عن خنقها تجاريًا واقتصاديًا وعلميًا.



وتابع: "مشاريع الاستيطان في القدس ينفق عليها مليارات الشواكل من قبل اللوبي الصهيوني العالمي لتنفيذ مخططاتهم، وفي المقابل مع الأسف لا يوجد ميزانية لأهل القدس، ونلهث وراء المساعدات القليلة التي تحاول تثبيت المواطنين المقدسيين".



وبين أن أبرز أهداف الخطة الخمسية هي أسرلة التعليم والإشراف على المنهاج، حيث لجأت سلطات الاحتلال للضغط لتطبيق المنهج الإسرائيلي بشكل إجباري.



ولفت إلى أن بلدية الاحتلال تستخدم الضرائب كأداة للضغط على المدارس المقدسية لتطبيق المنهاج الإسرائيلي.



واستهجن عدم دعم السلطة للمؤسسات المقدسية، وقال: "لو أرادت السلطة ان تدعم القدس فبإمكانها عبر طرق متعددة أن تدعم المؤسسات المقدسية، لكن للأسف هي تدعم بعض الأفراد التابعين لتنظيم معين".



وأقرت حكومة الاحتلال ما تسمى بـ "الخطة الخمسية" بدعوى تطوير شرقي القدس، بهدف تعميق سيطرتها المطلقة على القدس وتغيير وجهها العربي والإسلامي كاملًا.



وتخصص حكومة الاحتلال ميزانية بقيمة 3.2 مليار شيكل لخطة ادعاء تطوير شرقي المدينة، مدتها خمس سنوات من 2024-2028.



وتركز بشكل أساس على التعليم، ويُخصص بند التعليم والتدريب 800 مليون شيكل، بهدف زيادة عدد ونسبة الطلاب في المناهج الإسرائيلية، ومحاربة المنهاج الفلسطيني.