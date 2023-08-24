أبو كويك: استباحة بلدات الضفة وحصارها لن يثني شعبنا عن التمسك بالمقاومة

أكد القيادي في حركة حماس حسين أبو كويك على أن استباحة الاحتلال لمدن الضفة ومحاصرة بلداتها في نابلس والخليل، لن يثني شعبنا الفلسطيني عن التمسك بخيار المقاومة.

وقال أبو كويك أن هذه الاقتحامات والاعتقالات وترويع الأهالي نتاج لـ"كابينت" الاحتلال الذي لا يعرف سوى لغة الإرهاب وتشديد الخناق على شعبنا من أجل قمعه وإسكات مقاومته.

وأضاف أننا سنشهد مزيدًا من التصعيد من حكومة الاحتلال اليمنية المتطرفة التي تسعى لإرضاء اليمين الصهيوني الداعم لها، مؤكدًا أن شعبنا الفلسطيني بصموده وثباته وتمسكه بحقوقه ومقاومته سيفشل كل محاولات الاحتلال كما أفشلها سابقا.

واعتبر أن المداهمات والقمع واستباحة المدن والقرى أثبت فشلها وعدم قدرتها على تطويع شعبنا، وشدد على أن "شعبنا مستمر بالتمسك بحقوقه ومقاومته حتى تحرير أرضه ومقدساته ونيل حقوقه وتقرير مصيره".

وأردف: "لا يمكن لشعبنا أن يقبل أن يتعايش مع الاحتلال المجرم الذي يتنكر لحقوقه ويدنس مقدساته ويعتدي على رموزه الإسلامية والمسيحية، وعلى الاحتلال أن يرحل عن أرضنا".

ودعا شعبنا وقواه إلى الوحدة في مواجهة الاحتلال، والأمة العربية والإسلامية بالوقوف مع أبناء شعبنا ومساندته أمام أبشع أساليب الإرهاب الصهيوني المنظم، كما طالب السلطة أن تتوقف تنسيقها الأمني مع الاحتلال.

وتواصل قوات الاحتلال حصارها المشدد على بلدة عقربا جنوب نابلس لليوم الخامس على التوالي، حيث داهمت نحو 20 منزلًا تركزت وسط بلدة عقربا، وعاثت فيها خرابًا وعبثت بمحتوياتها.

واقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، منزل بني فضل في بلدة عقربا، وأخذت قياسات المنزل، حيث تتهم نجلها المطارد "أسامة" بالمسؤولية عن عملية حوارة التي وقعت السبت الماضي وأدت لمقتل مستوطنين.

كما شهدت بلدات الخليل حصارًا مشددًا عقب عملية إطلاق النار التي أدت لمقتل مستوطنة

وإصابة آخر، الاثنين الماضي.