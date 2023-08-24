الناشطة حمد: الضفة استطاعت كسر حواجز الصمت لتدافع عن وجود شعبنا

قالت الناشطة السياسية سمر حمد إن الضفة الغربية المحتلة بمقاومتها استطاعت كسر حواجز الصمت، وتقدمت لتدافع عن وجود شعبنا الذي يسعى الاحتلال لتبديده عبر الاستيطان والتهجير.

وأضافت حمد أنّ الضفة اليوم تحولت الى كتلة نار تتدحرج وتكبر وتمتد، وهذا مؤشر على تقلص القبضة الأمنية للاحتلال وتآكل ما يسمى بقوة الردع وتراجع قدرة جيشهم على الفعل.

وأوضحت أن المقاومة بنت سلسلة ذكية، فباتت الجبهات مرتبطة ببعضها البعض، إذا اشتعلت جبهة أشعلت أختها ولهذا الاحتلال بات يحسب ألف حساب .

وأشارت إلى أن حكومة الاحتلال المتطرفة ترتكب جرائم ضد الإنسان، وتمارس العنصرية بأبشع صورها، وهذا يؤذن بزوالها.

وتواصل قوات الاحتلال حصارها المشدد على بلدة عقربا جنوب نابلس لليوم الخامس على التوالي، حيث داهمت نحو 20 منزلًا تركزت وسط بلدة عقربا، وعاثت فيها خرابًا وعبثت بمحتوياتها.

واقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، منزل بني فضل في بلدة عقربا، وأخذت قياسات المنزل، حيث تتهم نجلها المطارد "أسامة" بالمسؤولية عن عملية حوارة التي وقعت السبت الماضي وأدت لمقتل مستوطنين.

كما شهدت بلدات الخليل حصارًا مشددًا عقب عملية إطلاق النار التي أدت لمقتل مستوطنة وإصابة آخر، الاثنين الماضي.