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سياسي
مباشر|| لقاء الشيخ العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحماس
24 اغسطس 2023 . الساعة: 08:07 م
الرسالة نت - غزة
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/289076
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حماس
صالح العاروري
الشيخ صالح العاروري
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صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحماس
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