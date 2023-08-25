قاسم: أي اغتيال لقيادات فلسطينية سيُقابل برد غير مسبوق

حذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الاحتلال من مغبة الإقدام على اغتيال أي من قيادات المقاومة الفلسطينية، مؤكدة في الوقت ذاته أن التهديدات الصهيونية لا تخفيها، لكنها تأخذها على محمل الجد.

وقال المتحدث باسم حماس حازم قاسم إنه "في حال أقدم الاحتلال على ارتكاب حماقة باغتيال قيادات فلسطينية سواء في غزة أو خارجها، سيكون ردا غير مسبوق بطريقة لا يتوقعها المُحتل".

وأفاد قاسم بأن حماس تأخذ تهديدات الاحتلال بجدية "والجهات المختصة تأخذ احتياطاتها بطريقتها الخاصة تحسبا لأي غدر صهيوني"، لافتا إلى أنه تم اتخاذ "إجراءات" لكنها لن توقف كل مشاريع المقاومة بغزة والإعداد أو غيره من الأمور الطبيعية والحياة المدنية بالقطاع.

لكن قاسم أشار إلى أن "مثل هذه التهديدات لن تخيف حماس والمقاومة"، مضيفا: "سنواصل فعلنا المقاوم في الضفة وغزة وكل مكان، وندعم الحالة الكفاحية بالضفة ولن نسمح للاحتلال أن يفرض علينا أن نتراجع عن ذلك".

وبحسب قاسم، فإن هناك اتصالات على مدار الساعة مع الوسطاء خاصة الأشقاء في مصر وقطر وكذلك الأمم المتحدة؛ لا سيما وأن هذه الأطراف تسعى إلى تهدئة "الأوضاع المتفجرة".

وذكر أن الموقف متفجر من سلوك الاحتلال خاصة في ظل عدوانه المستمر بحق الأسرى، مستطردا: "من يريد أن يمنع الانفجار، عليه الذهاب للطرف المُفجر للأوضاع وهو الاحتلال وسياسته العدوانية".