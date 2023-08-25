لاعبو برشلونة في أزمة جديدة

تأثر لاعبو برشلونة بشكل واضح، من نقل مباريات الفريق الكتالوني، إلى ملعب مونتجويك، نظرًا للتجديدات في معقله الكامب نو هذا الموسم.

وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن لاعبي البارسا يجب أن يتركوا سياراتهم الخاصة في مقر التدريب، ثم الانتقال بالحافلة إلى منطقة مونتجويك، وهو أمر صعب لأفراد عائلاتهم.

وأضافت الصحيفة "يضطر لاعبو البلوجرانا إلى دفع رسوم اشتراك لحجز مقاعد VIP ومكان لوقوف السيارات الخاصة بهم تمامًا كما يفعل أي مشجع آخر".

وأشارت إلى أنه عقب مباراة قادش الأحد الماضي، شوهد العديد من عائلات لاعبي البارسا، في انتظارهم للعودة إلى المنازل معًا، دون انتظار انتهاء اللاعبين من الاستحمام والعلاج والالتزامات الإعلامية، قبل العودة بالحافلة لمقر النادي.

واستهل نادي برشلونة، مشواره في الدوري الإسباني، بالتعادل مع خيتافي دون أهداف، قبل الفوز 2-0 على قادش.