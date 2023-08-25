تطبيق نبض تطبيق نبض

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

كلوب يحسم الجدل في مصير محمد صلاح

محمد صلاح ويورغن كلوب
محمد صلاح ويورغن كلوب

الرسالة نت

حسم يورجن كلوب مدرب ليفربول، موقفه تجاه الضجة المثارة بشأن إمكانية انتقال محمد صلاح، نجم الريدز إلى اتحاد جدة، هذا الصيف.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "من الصعب التعليق على التقارير الإعلامية، لم نحصل على عرض رسمي، وإذا كان هناك عرض، ستكون الإجابة (لا)".

وأضاف المدرب الألماني صاحب الـ56 عامًا: "صلاح ليس للبيع، فهو لاعب ليفربول، وملتزم معنا بنسبة 100%".

وانتقد كلوب ظاهرة الصفقات السعودية المدوية، هذا الصيف، قائلا: "الأمر لا يبدو رائعا، فإذا أردنا التعاقد مع لاعب من ويجان أو الدوري الألماني، سنتفاوض مع ناديه وندفع الثمن".

واستدرك مدرب الريدز: "الآن هناك مستوى آخر، وهو ليس رائعًا، ولست متأكدا من إمكانية تغيير هذه الظاهرة (الصفقات السعودية المدوية)".

وأشار: "ما يصعب الأمر أيضا إغلاق باب الانتقالات في أوروبا، وبقائها مفتوحة في السعودية، إنها مشكلة كبيرة، أتذكر أيضا أن ظاهرة مماثلة حدثت في روسيا منذ فترة طويلة".

وختم كلوب تصريحاته: "حجم الأموال مجنونة، إنها جديدة ومليئة بالتحديات، أنا متأكد تمامًا من أن الفيفا يمكنه التدخل والتغيير، لكنني لست متأكدًا من رغبتهم في ذلك".

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/289104

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من رياضة

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر