كلوب يحسم الجدل في مصير محمد صلاح

حسم يورجن كلوب مدرب ليفربول، موقفه تجاه الضجة المثارة بشأن إمكانية انتقال محمد صلاح، نجم الريدز إلى اتحاد جدة، هذا الصيف.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "من الصعب التعليق على التقارير الإعلامية، لم نحصل على عرض رسمي، وإذا كان هناك عرض، ستكون الإجابة (لا)".

وأضاف المدرب الألماني صاحب الـ56 عامًا: "صلاح ليس للبيع، فهو لاعب ليفربول، وملتزم معنا بنسبة 100%".

وانتقد كلوب ظاهرة الصفقات السعودية المدوية، هذا الصيف، قائلا: "الأمر لا يبدو رائعا، فإذا أردنا التعاقد مع لاعب من ويجان أو الدوري الألماني، سنتفاوض مع ناديه وندفع الثمن".

واستدرك مدرب الريدز: "الآن هناك مستوى آخر، وهو ليس رائعًا، ولست متأكدا من إمكانية تغيير هذه الظاهرة (الصفقات السعودية المدوية)".

وأشار: "ما يصعب الأمر أيضا إغلاق باب الانتقالات في أوروبا، وبقائها مفتوحة في السعودية، إنها مشكلة كبيرة، أتذكر أيضا أن ظاهرة مماثلة حدثت في روسيا منذ فترة طويلة".

وختم كلوب تصريحاته: "حجم الأموال مجنونة، إنها جديدة ومليئة بالتحديات، أنا متأكد تمامًا من أن الفيفا يمكنه التدخل والتغيير، لكنني لست متأكدًا من رغبتهم في ذلك".