مقتل 3 (إسرائيليين) في 215 عملًا مقاومًا بالضفة الغربية خلال الأسبوع الماضي

تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الأسبوع الماضي، حيث أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين، وإصابة العديد من المستوطنين والجنود.

وخلال الفترة ما بين 18-08-2023 حتى 24-08-2023، وثّق مركز المعلومات الفلسطيني “معطي” 215 عملاً مقاوماً، بينها 18 عملية إطلاق نار وعملية طعن.

وأحصى المركز إحراق الشباب الثائر منشآت وآليات عسكرية، وتحطيمهم 7 مركبات ومعدات عسكرية.

ووثق 9 عمليات إلقاء عبوات ناسفة، و3 زجاجات حارقة ومفرقعات نارية، فيما تصدى الشبان لـ37 اعتداء للمستوطنين في مناطق متفرقة.

وخرجت 6 تظاهرات، واندلعت 74 مواجهة في نقاط متفرقة، ونفذ الشبان 58 عملية إلقاء حجارة.

والشهداء الذين ارتقوا خلال الأسبوع هم الشهيد عثمان عاطف أبو خرج (17 عاماً)، حيث ارتقى خلال مواجهات ببلدة الزبابدة جنوب شرق جنين.

كما ارتقى الشهيد المقاوم الشاب محمد أبو عصب من مخيم بلاطة، إثر إصابته برصاص الاحتلال خلال مواجهات سابقة، والشهيد المقدسي أحمد حمزة أبو سنينة 33 عاماً من العيساوية الذي ارتقى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال داخل المسجد الأقصى قبل عامين.