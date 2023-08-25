رابط فحص تصاريح العمل بالالوان شهر 8 اغسطس 2023 ، يتساءل الكثير من العمال حول طريقة فحص تصاريح العمل في اسرائيل، نظرًا لأنها تساهم بشكل كبير في تخفيف العبء الاقتصادي لهم، وتوفير حياة كريمة تُعينهم على الحياة الاقتصادية الصعبة الذي يمرون بها.

تصاريح العمل في اسرائيل بالالوان عن شهر 8/2023

حددت وزارة العمل في غزة دور الترشيح لتصاريح العمال، عبر خمس مجموعات ملونة يعرف من خلالها العامل في أي مجموعة متوقع أن يكون دوره، وتسعى الوزارة بشكل دائم على تحديث دور الترشيح للمسجلين للعمل في الداخل، ويتم الفحص من خلال نظام التسجيل الموحد لكل مواطن، وهي كالتالي:

اللون الأخضر : يدل على أن المرشح سيتم توفير اسمه في الدفعة

اللون الأصفر : سيتم ترشيح الاسم في الدفعة الثانية

اللون البرتقالي : الاسم يحتاج بعض الوقت، متوسط

اللون الأحمر : الاسم يحتاج الكثير من الوقت، بعيد

اللون الأسود: الاسم مرفوض بسبب موانع الترشيح

طريقة الاستعلام عن تصاريح العمل 2023





تقدم لكم صحيفة الرسالة خطوات الاستعلام عن تصاريح العمل وهي كالتالي:

القيام بالدخول إلى موقع وزارة العمل من هنا .

الدخول إلى خانة فحص التصاريح الجديدة.

كتابة اسم المستخدم ويكون عبارة عن رقم الهوية.

سيصلك رسالة نصية تحمل كلمة المرور اكتبها.

اكشف عن لون التصريح الخاص بك لتعلم دورك في الترشيح للعمل حسب لون التصريح.

أو يمكن قيام العامل بزيارة فرع الوزارة في منطقة إقامته، وتقديم المستندات المطلوبه للفرع الخاص بمنطقته وهذه المستندات هي كالتالي: