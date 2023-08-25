مدرب ثالث يستقيل في الموسم الجديد

أعلن عبدالله محمود المدير الفني لنادي خدمات خانيونس، استقالته من تدريب الفريق، عقب الهزيمة الثانية لفريقه بدوري الدرجة الأولى.

وأكد المدرب محمود وضع.استقالته على طاولة ادارة الخدمات، معأعضاء الجهاز الفني، تاركا القرار لمجلس الإدارة، بالرفض أول القبول.

ويحتل خدمات خانيونس المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 3 نقاط ، من فوز على المجمع الإسلامي برباعية، وخسارتين من اتحاد دير البلح (1-0)، ومن بيت لاهيا (2-0).

وتعتبر هذه أول استقالة في الموسم الجديد في مسابقة الدوري، فيما كان قد سبقه استقالة خالد كويك من تدريب شباب رفح بعد الخروج من كأس غزة، على غرار نادر النجار مدرب خدمات النصيرات الذي تعرض للإقالة من أول خسارة.