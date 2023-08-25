حماس: عدوان الاحتلال على المصلين سيواجهه شعبنا دفاعاً عن أقصانا ومقدساتنا

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بأشد العبارات اعتداء شرطة الاحتلال السّافر على المصلين الفلسطينيين عند باب الأسباط أثناء توجههم لأداء صلاة الجمعة ظهر اليوم، مؤكدةَ أن الاعتداء على المصلين سيواجه شعبنا بمزيد من الحشد والرباط والمقاومة دفاعاً عن أقصانا ومقدساتنا.

وحمّلت حركة حماس في تصريح صحفي اليوم الجمعة، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان الهمجي على المصلّين وعرقلة وصولهم للمسجد للأقصى، ما يُعد استفزازاً لمشاعر المسلمين، وانتهاكاً فاضحاً لحرية الوصول إلى أماكن العبادة المكفولة في كل الشرائع والقوانين الدولية.

ودعت الحركة أبناء شعبنا الفلسطيني إلى الاستمرار في شدّ الرحال والرباط في المسجد الأقصى دفاعاً عنه وإفشالاً لمخططات الاحتلال التهويدية بحقه، مؤكدة أن المسجد الأقصى والقدس سيبقيان عنواناً للمقاومة التي لن نحيد عنها حتى تحريرهما، وكل أراضينا المحتلة ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.