اعتبر خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، الجمعة، اعتداء شرطة الاحتلال على مصلين عند أحد أبواب المسجد يأتي "ضمن حرب دينية".

وقال صبري، في تصريح مكتوب "لقد استعرضت شرطة الاحتلال اليوم قوتها على مصلين عزل اتوا للعبادة في المسجد الأقصى المبارك، وما حصل هو ضمن حرب دينية تنهجها لتفريغ المسجد الأقصى المبارك، وهذا يزيد أهل فلسطين ثباتا وقوة وسيبقى الأقصى عامراً بالمصلين".

وأضاف: "الاحتلال الحاقد يفقد صوابه حين يرى جموع المصلين تزحف نحو الأقصى، وبطشه بالمصلين العزل اليوم هو دليل واضح على إفلاسه وضعفه وجبنه، وسيبقى رواد الأقصى على العهد لن يضرهم الاحتلال وعربدته".

وتابع الشيخ صبري: "شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك واعماره هي من شعائر المسلمين، وتضييق الاحتلال وعنفه ضد المصلين هو مساس بعبادة المسلمين، وخرق واضح لقوانين حرية العبادة".