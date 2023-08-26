انفوجرافيك: مخطَّط إسرائيلي لزيادة أعداد المستوطنين شمالي الضفة

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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
مخطَّط إسرائيلي لزيادة أعداد المستوطنين شمالي الضفة
26 اغسطس 2023 . الساعة: 09:07 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/289145
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