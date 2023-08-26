مداهمات لجيش الاحتلال في الضفة الغربية واشتباكات مسلحة غرب جنين

شنت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) فجر اليوم السبت، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تخللها اشتباك مسلح بين مقاومين وجنود الاحتلال غرب جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة عقرب جنوب شرق نابلس، وداهمت منزل عائلة الشاب أسامة بني فضل، الذي يتهمه الاحتلال بتنفيذ عملية حوارة.

وانتشرت وحدة قصاصي الأثر برفقة قوات الاحتلال بشكل مكثف في بلدة عقربلا، وذلك في إطار استمرار عمليات البحث عن منفذ عملية حوارة.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة تقوع شرق بيت لحم، عقب اقتحام جيش الاحتلال البلدة، إلى جانب اندلاع مواجهات أخرى في مخيم العروب شمال الخليل.

وأطلق مقاومون النار صوب جنود الاحتلال المتمركزين عند برج عسكري على مثلث خرسا جنوب مدينة دورا في الخليل، فيما أطلقت قوات الاحتلال القنابل الغازية بكثافة تجاه الشبان جنوب دورا.

وداهمت قوات الاحتلال عدداً من المنازل الفلسطينية خلال اقتحامها لبلدة كفر دان غرب جنين، واقتحمت منزل الشيخ يحيى مساد في البلدة، وأخضعت بعص سكان المنزل للتحقيق الميداني.

وعقب هذه المداهمات، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين عبد اللله وعبد العزيز مساد، عقب اقتحام منزلهم في بلدة كفردان غرب جنين.

في غضون ذلك، خاض مقاومون اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المقتحمة لبلدة كفردان، واستهدفوا جنود الاحتلال وآلياته بصليات كثيفة من الرصاص.

حرية نيوز