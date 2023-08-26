فينيسيوس يثير القلق في ريال مدريد

يشعر نادي ريال مدريد بالقلق الشديد، تجاه إصابة نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، خلال مواجهة سيلتا فيجو، أمس الجمعة، في الجولة الثالثة من الليجا.



وتعرض الدولي البرازيلي لإصابة أجبرته على مغادرة الملعب مبكرًا قبل منتصف الشوط الأول للمباراة، التي انتهت بفوز الملكي بهدف دون رد.



ووفقا لصحيفة "ماركا"، فإن فينيسيوس أصيب في العضلة الخلفية اليمنى، وسيخضع اللاعب البرازيلي للمزيد من الفحوصات، بعد غد الإثنين.

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وأشارت الصحيفة "في حالة تأكيد الفحوصات لطبيعة الإصابة، سيكون فينيسيوس مهددا بالغياب أمام خيتافي، بجانب مواجهة ريال سوسييداد عقب فترة التوقف الدولي".



وكان كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، قد صرح بالأمس أن إصابة فينيسيوس ليست خطيرة، وأنها مجرد آلام في الساق، وأن اللاعب سيغيب عن لقاء خيتافي.