برشلونة يحسم موقفه من ضم لوكاكو

لا يزال موقف البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم تشيلسي، غامضا في ظل عدم حسم مستقبله رغم تبقي أسبوع واحد فقط على نهاية سوق الانتقالات الصيفية.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن تشيلسي عرض مهاجمه لوكاكو على برشلونة، موضحة أن البلجيكي ليس خيارا مطروحا بالنسبة للنادي الكتالوني.



وأضافت أن أولوية برشلونة حاليا هي محاولة جمع 40 مليون يورو، من أجل إكمال عملية تسجيل لاعبي الفريق ماركوس ألونسو، إيناكي بينيا وإنييجو مارتينيز، بجانب جواو كانسيلو القريب جدا من الانضمام رسميا للفريق.