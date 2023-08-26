التوقيت الشتوي في فلسطين 2023، أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء التوقيت الصيفي، ونستقبل فصل الشتاء الذي يعد من أفضل الشهور لدى البعض خاصة بعد الموجة الحرة التي تعرضت له فلسطين خلال فصل الصيف، مما جعل عدد كبير من الأشخاص يترقبون قدوم فصل الشتاء، واستعادة الأجواء الشتوية والتوقيت الشتوي، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد انتهاء التوقيت الصيفي….

موعد بدء التوقيت الشتوي 2023

أوشك التوقيت الصيفي على الإنتهاء، وبدأ الكثير من الأشخاص في البحث عن موعد العمل بالتوقيت الشتوي خاصة بعد أن أعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور “مصطفى مدبولي” عن بدء العمل بالتوقيت الصيفي في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وتم تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة.

وكان هذا القرار ضمن القرارات التي أعلنت عنها الحكومة المصرية لتأمين احتياجات الطاقة ، والتقليل من استخدام الكهرباء والوقود، وتحقيق التوازن في استخدام الطاقة.

ومن المقرر أن يتم العمل بالتوقيت الصيفي حتى يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023، على أن يتم تأخير عقارب الساعة في ليلة الجمعة الي السبت الموافق 27 أكتوبر المقبل، وذلك على مدار الـ 6 أشهر خلال فترة الشتاء، على أن يستمر العمل بالتوقيت الشتوي حتى نهاية شهر أبريل 2024.





مواعيد الصلاة في التوقيت الشتوي 2023

ومع اقتراب العمل بالتوقيت الشتوى بدأ عدد كبير من الأشخاص في البحث عن مواعيد الصلاة في التوقيت الشتوي التي سوف تكون كالتالي:

التوقيت الشتوي في فلسطين 2023