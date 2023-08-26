القانوع يدعو حكومة سيراليون للعدول عن موقفها الخاطئ بشأن سفارتها في القدس

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عبد اللطيف القانوع رفض الحركة للتصريحات التي صدرت عن رئاسة جمهورية سيراليون، والتي قالت فيها إنها على استعداد لفتح سفارة لها في القدس المحتلة، داعيا إياها إلى العدول عن هذا الموقف الخاطئ، والوقوف إلى جانب قضية شعبنا الفلسطيني العادلة.

وقال القانوع: "إن هذا الموقف المؤسف يأتي من قبل حكومة سيراليون في وقت يشتد فيه الإجرام والإرهاب الصهيوني بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، ويعتبر بمثابة ضوءاً أخضرَ لجيش الاحتلال ومستوطنيه لمواصلة انتهاكاتهم وقضمهم للأرض الفلسطينية وفي مقدمتها القدس المحتلة"، معتبرا هذا الموقف تعَدّياً على حقوق شعبنا، ودعماً للاحتلال الفاشي لأرضنا الفلسطينية.