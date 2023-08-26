برقم الهوية .. رابط فحص تصاريح العمل بالداخل المحتل بالالوان شهر 8 اغسطس 2023 ، يبحث الكثيرون عن رابط فحص التصاريح بالألوان 2023 في قطاع غزة عبر محرك البحث "جوجل، والذي من خلاله يستطيع العامل المقدم للتصاريح أن يتعرف على دوره في الحصول على تصريح العمل.
و تقوم وزارة العمل في غزة عبر موقعها الرسمي بتحديد الدور من خلال خمس مجموعات ملونة، حيث يعرف العامل في أي مجموعة يكون دوره.
وتعمل وزارة العمل في غزة على تحديث دور الترشيح للمسجلين للعمل في الداخل المحتل، ويتم الفحص من خلال نظام التسجيل الموحد لكل مواطن.
رابط فحص تصاريح العمل بالالوان شهر 8 اغسطس 2023
رابط فحص التصاريح بالألوان.. فحص تصاريح العمل شهر 8/2023
كيفية فحص تصاريح العمال
نقدم لكم خطوات فحص التصاريح بالألوان 2023 من وزارة العمل بغزة :
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القيام بالدخول إلى موقع وزارة العمل لفحص التصاريح عبر الرابط اضغط هنا
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الدخول إلى خانة فحص التصاريح الجديدة.
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كتابة اسم المستخدم ويكون عبارة عن رقم الهوية.
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كتابة كلمة المرور التي تم إرسالها في رسالة نصية إلى الهاتف.
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عمل تسجيل الدخول لفحص لون التصريح الخاص بك.