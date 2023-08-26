القيادي بحركة فتح عباس زكي: تصريحات العاروري وطنية ومسؤولة

أشاد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، بتصريحات نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري، ودورها في خلق أجواء إيجابية للحوارات القادمة.

وقال زكي إن "تصريحات العاروري وطنية ومسؤولة، وتضفي الطمأنينة على أجواء الحوارات القادمة، وتساهم في إذابة الجليد".

وكان العاروري شدد في تصريحاته الأخيرة، على أنّ جميع الفلسطينيين أمام مواجهة الاحتلال، وينضوون تحت تنظيم واحد اسمه "تنظيم الشعب الفلسطيني".

وأوضح العاروري أن "حركة فتح جزء لا تتجزأ من هذا الشعب، ولها تاريخ مشرف في المقاومة وقدمت آلاف الشهداء"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الخلل موجود في سياسات الأجهزة الأمنية، وليس في كل مكونات هذه الأجهزة.

وتابع قائلاً: "هناك دوائر ضيقة مع الأسف التزامها تجاه الاحتلال أعلى من التزامها تجاه شعبنا، وهذا مؤسف جداً وخطير جداً، لكنها دوائر صغيرة وضيقة".