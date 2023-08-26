نتائج الثانوية العامة الدورة الثانية 2023 نتائج توجيهي 2023 الاكمال عبر وزارة التربية والتعليم ، بدأ العديد من الطلاب الذين خضعوا لامتحانات الدورة الثانية في فلسطين بالبحث أكثر فأكثر عن نتائج الدورة الثانية ، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم في فلسطين أنه سيتم رصد النتائج الخاصة يوم الأربعاء المقبل ، والذي يصادف اليوم الأول من شهر سبتمبر المقبل ، وبعد الانتهاء من امتحانات الجولة الثانية ، التي عقدت في الثامن من شهر أغسطس الجاري ، وتستمر عمليات البحث حتى تظهر النتيجة في الموعد المحدد من قبل الجهات المختصة.

رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة الدورة الثانية 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن نتائج الثانوية العامة ستكون بأرقام الجلوس ويمكن للطالب معرفة جميع درجاته (حتى لو رسب في أي مادة) فور إعلان النتيجة من خلال موقع الوزارة.

للتشاور إلكترونيا حول نتيجة المدرسة الثانوية العامة ، الطابق الثاني في فلسطين ، من الضروري اتباع بعض الخطوات ، وهي كما يلي:

الذهاب الي موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية من هنا.

والضغط على نتائج التوجيهي.

ومن ثم يتم تحديد الإستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2023.

وبعد ذلك يتم تسجيل الاسم ورقم الجلوس للطالب.

ومن بعد ذلك يتم تحديد الفرع الذي تدرس فيه

والضغط على عرض النتيجة.

قررت وزارة التربية والتعليم في فلسطين في اليوم الأول من سبتمبر المقبل أن يتم فحص نتائج المرحلة الثانوية العامة للدورة الثانية ، والتي بدأت الامتحانات الخاصة بها في 8 أغسطس ، وسيتم فحص النتيجة يوم الأربعاء ، ابتداء من سبتمبر المقبل.