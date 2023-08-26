الناشطة خاطر: عمليات المقاومة ردعت الاحتلال ومستوطنيه بالضفة 

قالت الكاتبة والناشطة السياسية لمى خاطر، إن المقاومة واجب على كل مسلم قادر، وأهالي الضفة يلبون دائما النداء من أجل الدفاع عن شعبهم ومقدساتهم وأرضهم.

وبينت أن ارتفاع عدد العمليات الفدائية بالضفة يحدث فارقًا كبيرًا ويردع الاحتلال ومستوطنيه عن جرائمهم.

وشددت على أن عمليات المقاومة ردعت المستوطنين وخففت من هجماتهم على بلدات الضفة بشكل ملحوظ.

وأكدت أن حركة حماس لا تخشى دفع الأثمان فقد قدمت سابقًا وستقدم دائما المزيد.

وشهد العام الجاري عمليات نوعية للمقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال ومستوطنيه، أدّت لمقتل 24 (إسرائيليًا)، أعلاها بعدد القتلى عملية الشهيد خيري علقم في القدس والتي وقعت في 27 يناير، وأسفرت عن 7 قتلى و12 إصابة.

وتواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الأسبوع الماضي، حيث أسفرت عن مقتل 3 (إسرائيليين)، وإصابة العديد من المستوطنين والجنود.

وخلال الفترة ما بين 18-08-2023 حتى 24-08-2023، وثّق مركز المعلومات الفلسطيني “معطي” 215 عملاً مقاوماً، بينها 18 عملية إطلاق نار وعملية طعن.