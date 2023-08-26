تصدي للمستوطنين في نابلس ورام الله ومواجهات بالضفة ومسيرة استفزازية بالقدس

أصيب مستوطن خلال تصدٍ بطولي من المواطنين لاعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في نابلس، فيما اندلعت مواجهات متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

ففي نابلس، تصدى أهالي بلدة قصرة جنوب مدينة نابلس، لهجوم عشرات المستوطنين من مستوطني بؤرة "يش كودش"، الذين هاجموا البلدة بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

واندلعت مواجهات بين الأهالي وقوات الاحتلال ومستوطنيه في المنطقة الشرقية من بلدة قصرة، وسط إطلاق جنود الاحتلال النار ووابل من قنابل الغاز السام.

وأصيب مستوطن خلال المــواجــهــات أثناء هجومه على بلدة قصرة، كما فرّ المستوطنون من أطراف البلدة بعد تصدي الشبان لهم.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية مثلث الشهداء جنوب جنين، ونصبت حاجزا عسكريا على مدخلها وشرعت بتوقيف مركبات المواطنين وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها، واحتجزت الشابين حسان عباهرة من بلدة اليامون ومحمد صلاح من بلدة كفردان، وأطلقت سراحهما في وقت لاحق.

وفي رام الله، اندلعت اشتباكات بالأيدي ومواجهات بالحجارة بين شبان ومستوطنين اقتحموا منطقة نعلان في قرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله.

وفي القدس المحتلة، نظم عشرات المستوطنين مسيرة استفزازية، في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة بحماية جنود الاحتلال.

وجاب المستوطنون شوارع القدس القديمة وصولا الى حائط البراق، ورددوا هتافات عنصرية وأدوا طقوسا تلمودية في أسواق البلدة القديمة وتحديدا في شارع الواد وسوق القطانين.