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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
أعداد طلاب القدس في مدارس البلدية التابعة للاحتلال
27 اغسطس 2023 . الساعة: 08:37 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
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