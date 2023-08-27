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^200 مثال: غزة العزة

التعليم تسهل إجراءات التحاق الطلبة العائدين من السودان بجامعات غزة

الرسالة نت- غزة

شرعت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة، بتنفيذ إجراءات لتسهيل التحاق الطلبة الفلسطينيين العائدين من السودان بالجامعات الفلسطينية وفق المعايير المتفق عليها مع مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية.

وقالت الوزارة، إن من الإجراءات المتبعة دراسة الحالة الأكاديمية للطلبة، وأخذ تعهدات منهم بإحضار كافة الوثائق المطلوبة، وعمل مخاطبة للجامعات لاستقبالهم ومتابعة ذلك وتذليل كافة العقبات لاستئناف دراستهم الجامعية.

وأكدت أنها تواصل بذل جهودها لضمان توفير التعليم للطلبة العائدين من السودان بعد الأحداث المؤسفة التي أعاقت إكمال تعليمهم هناك.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/289219

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