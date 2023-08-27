3 قتلى من البحرية الأميركية في تحطم مروحية عسكرية بأستراليا

قالت وزارة الدفاع الأسترالية إن طائرة تقل أفرادا من الجيش الأميركي تعرضت لحادث صباح اليوم الأحد في أثناء مهمة تدريبية في جزيرة ميلفيل شمالي داروين في الإقليم الشمالي بأستراليا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول أميركي أن 3 عناصر من قوات البحرية الأميركية قتلوا في تحطم الطائرة في أستراليا.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز أستراليا" أن طائرة هليكوبتر من طراز "في-22 أوسبري" تحطمت قبالة ساحل داروين وعلى متنها نحو 20 من مشاة البحرية الأميركية.

وقالت الوزارة في بيان أُرسل عبر البريد الإلكتروني إن التقارير الأولية تشير إلى أن الحادث يتعلق بأفراد من وزارة الدفاع الأميركية ولا صلة له بأفراد من قوات الدفاع الأسترالية".

من جهتها، أفادت شبكة "إيه بي سي" العامة أنه تمّ إنقاذ عدد من الأشخاص بعد تحطم طائرة.

وفي السياق، قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي في تصريحات صحفية إن "تركيز الحكومة ووزارة الدفاع ينصب إلى حد كبير على مواجهة تداعيات الحادث والتأكد من تقديم كل الدعم والمساعدة في هذا الوقت العصيب"، مضيفا أن الحادث لا صلة له بأفراد من القوات الأسترالية.

وهذه الطائرة قادرة على الإقلاع والهبوط العمودي، ولها أجنحة متحركة يمكن توجيهها للأعلى لمنحها قدرة المروحية في المناورة أو إلى الأمام للتحليق أفقيا كطائرة عادية.

المصدر : الجزيرة + وكالات