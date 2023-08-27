شاهد| عائلة شابة توفيت بعد الولادة برام الله تنظم احتجاجًا لفتح تحقيق

نظمت عائلة الشابة ملك عليان، الأحد، وقفة أمام وزارة الصحة في رام الله، للمطالبة بفتح لجنة تحقيق في ظروف وفاتها.

وكانت الشابة عليان وصلت إلى أحد مشافي رام الله، للولادة بشكل طبيعي، إلا أنها تعرضت لمضاعفات مفاجئة خلال الولادة ودخلت في حالة خطيرة وتوفيت على إثرها بعد ولادة طفلتها بسلام.

ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية شعارات تطالب بالتحقيق في ظروف الحادثة، والتوقف عن الاستهتار بحياة المواطنين.

وقال والد الشابة للصحفيين من أمام مقر وزارة الصحة، أن هدفهم من هذه الوقفة المطالبة بفتح تحقيق فوري في الحادثة.

وأشار إلى أنه قدم شكوى رسمية للوزارة، وطالب خلالها بالتحقيق الفوري.

واعتبر ما جرى مع ابنته بمثابة استهتار، مطالبًا بضرورة العمل على تقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين.