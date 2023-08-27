تعميم الكارت الموحد على منصة مصر الرقمية في جميع المحافظات، تسعى وزارة التمويل والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية ووزارة الاتصالات، لاستخراج "الكارت الموحدة" لاتجاه الدولة نحو التحويل الرقمي ومكينة الخدمات للتيسير على المواطنين في حصولهم على جميع الخدمات، سواء كانت الخدمات منظومة البطاقات التمويلية أو الخدمات التأمين الصحي أو مكاتب البريد، كما أن الكارت الموحد ليس بديلا عن البطاقات التمويلية.

استهداف الحكومة من الكارت الموحدة:

يستطيع المواطن من خلال كارت واحد الحصول على جميع الخدمات، فمثلا المواطن الذي لديه كارات بطاقة تموين للحصول على التموينية والخبز المدعم، وكارت اَخر للحصول على خدمات التأمين الصحي والحصول على خدمات البريد، ويستطيع المواطن من خلال كارت واحد يسمى "الكارت الموحد" والحصول على جميع هذه الخدمات من الهيئات المتعددة بدلا من وجود أكثر من كارت لديه.

تعمل الوزارة على استخراج الكارت الموحد مجانا للمواطن بدون أعباء مالية، وحتى الاَن لم تقم الوزارة باستخراج هذا الكارت لمنظومة صرف السلع التموينية أو الخبز المدعم.

سيتم تطبيق منظومة "الكارت الموحد" بشكل تجريبي في محافظة بورسعيد فور انتهاء التجارب الفنية، لاستخدامه في صرف المقررات التموينية والخبز، الي جانب سريان البطاقات التموينية كالمعتاد، بحيث يمكن للمواطن صرف مستحقاته من خلالهما.

بوابة مصر الرقمية استخراج الكارت الموحد.. إليك أبرز مميزات الكارت الموحد





ما الفائدة من تبسيط حزمة الكارت الموحد للمواطنين:

حزمة الكارت الواحد تشمل التموين والتأمين الصحي الشامل.

يشمل خدمات البريد كمرحلة أولى.

يشمل جميع الخدمات من صرف المعاشات واستخدامه في المواصلات والبنوك.