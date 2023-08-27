أعمال مؤتمر "نداء الأقصى الدولي الثاني" تنطلق في يومها الأول، بمشاركة شخصيات دينية وعلمائية من 65 دولة، في مدينة كربلاء العراقية.

انطلقت، الأحد، أعمال مؤتمر "نداء الأقصى الدولي"، الذي عُقد تحت شعار "فلسطين والإمام الحسين: الأبعاد العالمية للشخصية الرسالية والقضية الإنسانية"، بمشاركة ممثلين من 65 دولة، في مدينة كربلاء العراقية.

وفي كلمة له خلال المؤتمر، أكد منسق الملتقى العلمائي من أجل فلسطين، الشيخ عبد الله كتمتو، أنّ فلسطين هي خط الدفاع عن العالم كله.

وتوجه كتمتو بالشكر إلى "كل الشعب العراقي الذي ترجم خلال مسيرته التآلف على الحق".

بدوره، قال إمام جمعة الأهواز، الشيخ محسن حيدري، إنّ "أحرار العالم انجذبوا الى الإمام الحسين ومدرسته التاريخية الخالدة في العدالة ومقارعة الظلم".

وأضاف حيدري أنّ "أبناء المقاومة الإسلامية في لبنان والعراق وسوريا وفلسطين تصدوا لدولة داعش الخرافية"، مشيراً إلى أنّ "التجمعات المليونية كما في الأربعينية ترهب قلوب الطغاة".

من جهتها، أكدت والدة الأسيرين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ضياء ومحمد الآغا أنها حاولت إيصال صوتها إلى العالم لإنقاذ أبنائها من السجن، لافتةً إلى أنّ أحدهما مسجون منذ 32 عاماً.

وطلبت من "الضمائر الحية في العالم الوقوف إلى جانب عوائل الأسرى"، مضيفةً: "أستحلفكم بأن تنقذوا أسرانا وأبناءنا من السجون فهذا حلم أمهات الأسرى".

من ناحيته، قال النائب ماندلا مانديلا، حفيد الزعيم الراحل نيلسون مانديلا، إنّ "حضورنا في كربلاء هو رسالة أمل بأن الشعب الفلسطيني ليس وحده"، مضيفاً: "سنواصل مساعينا لتطبيق دروس الإمام الحسين في النضال من أجل الحرية".

وأشار مانديلا إلى أنه "في مناسبة أربعينية الإمام الحسين، ندعو أحرار العالم للبقاء موحدين وليكن الإمام مثالاً لنا لتحقيق العدل في العالم"، داعياً "لإطلاق الحملات الرقمية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين".

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