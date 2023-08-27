إعلام (إسرائيلي): متحف حزب الله في بعلبك جزء من هندسة الوعي

علّقت وسائل إعلام (إسرائيلية) الأحد، على المتحف الذي افتتحه حزب الله في بعلبك، قائلةً إن عرض الغنائم جزء من هندسة الوعي وإظهار ضعف العدو وإمكانية الانتصار عليه مرة أخرى.

وفي التفاصيل، قالت "القناة 13" الإسرائيلية إنّ حزب الله "افتتح متحفاً سياحياً يعرض فيه غنائم من جيش الاحتلال سيطر عليها خلال حروب لبنان الأولى والثانية، إضافة إلى غنائم أخرى".

وعلّقت وسائل الإعلام العبرية ذاتها على حركة الناس الذين قصدوا المتحف، قائلةً: "إنهم يصعدون على الدبابات والمدرعات، وعرض حزب الله منظومات دفاع جوي أمام السياح والناس الآتون".

وأشارت "القناة 13" إلى أنهم "في الجانب الثاني يشخصون ضعفاً داخل (إسرائيل)، الضعف العسكري والسياسي والانقسام والتصدع"، مشددةً على "ضرورة القول إنهم عندما يشخصون ضعفاً هم يعملون".

ولفتت القناة (الإسرائيلية) إلى أنه "لا يبدو أن هذا متحف، بل هو جزء من حرب الوعي التي نسمعها كل يوم عن التحضيرات وإنتاج رأي عام والاستفزازات"، قائلةً إن "هذا جزء من هندسة الوعي من قبل حزب الله والقول إن العدو الإسرائيلي هو عدو ضعيف ويمكن الافتخار بالنصر عليه، وأن النصر الإلهي يمكن أن يحصل مرة أخرى".

وقالت إن "هذه المسألة تظهر أنّ أمين عام حزب الله مستعد لأخذ مخاطر أكثر ضد إسرائيل والتجرؤ وحتى المخاطرة بمواجهة على الحدود الشمالية".

يأتي ذلك في وقت عرضت المقاومة الإسلامية في لبنان (حزب الله)، صواريخ دفاع جوي "سام - 6"، خلال افتتاح متحف عسكري في مدينة بعلبك شرقي لبنان، بمناسبة الذكرى السادسة لتحرير الجرود الشرقية عام 2017.

وافتتحت شخصيات من حزب الله متحف بعلبك الجهادي (حكاية الشمس للأرض)، وذلك برعاية رئيس المجلس السياسي في حزب الله، إبراهيم أمين السيد، وحضور حاشد.

وتبلغ مساحة المعلم 10452 متراً مربعاً، تحاكي مساحة لبنان، وكل آليات المعرض ومدرعاته التي يبلغ عددها نحو 50 آلية هي من الغنائم التي حصدتها المقاومة الإسلامية منذ العام 1982 تاريخ الاجتياح الإسرائيلي للبنان، مروراً بالتحرير الأول لجنوب لبنان عام 2000.

كما يتضمّن المعرض آليات غنمتها المقاومة من العدو الإسرائيلي في انتصار تموز من العام 2006، وصولاً إلى التحرير الثاني من العدو التكفيري للسلسلة الشرقية وجرود البقاع عام 2017.

يُشار إلى أنّ المعرض أقيم، في المكان نفسه الذي اعتقلت فيه قوّات الاحتلال المواطن حسن نصر الله خلال حرب تموز 2006.

وقال رئيس المجلس السياسي في حزب الله، إبراهيم أمين السيد، إنّ "إقامة هذا النوع من المعالم والمعارض والمتاحف تجري حتى لا تضيع انتصارات المقاومة وإنجازاتها".

وخلال حفل افتتاح المعلم شرح ضابط من المقاومة الإسلامية أهداف المتحف السياحي والجهادي وما يتضمنه من مقتنيات في بعلبك.

وفي 11 آب/ أغسطس الجاري، كشفت المقاومة الإسلامية في لبنان (حزب الله)، منظومة "ثار الله" للصواريخ الموجَّهة، والتي دخلت الخدمة في عام 2015.

وتتميز منظومة "ثار الله" بعدة مواصفاتٍ، أبرزها أنّها سلاحٌ ضد الدروع، ومُخصصة لرماية صواريخ من طراز "كورنيت"، كما أنّها تتألف من منصتي إطلاق.

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